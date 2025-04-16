В 2025 году в Раменском округе запланированы масштабные работы по благоустройству территорий. Одним из ключевых направлений станет ремонт дорожного покрытия, сообщает пресс-служба администрации округа.

Планируется привести в порядок основные и внутридворовые проезды на территории округа. Кроме того, запланировано обновление общественных пространств, включая ремонт детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.

Особое внимание будет уделено повышению качества уборки территорий. Для этого задействуют 65 единиц специализированной техники и 189 сотрудников. Усилится контроль за своевременным вывозом мусора, а также регулярной уборкой листвы и покосом травы во дворах и на общественных пространствах.

В рамках программы «Светлый город» запланирована модернизация уличного освещения. На территории Раменского уже заменили более 1 800 неэнергоэффективных светильников и установили 70 новых шкафов управления наружным освещением. В 2025 году планируется заменить еще 900 устаревших светильников, установить 55 новых шкафов управления и улучшить освещение на 15 территориях округа. Это позволит повысить безопасность и комфорт для жителей в вечернее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.