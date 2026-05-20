В Раменском округе высадили более 100 деревьев в рамках акции

Международная акция «Сад памяти» прошла в Раменском округе, где жители высадили более 100 деревьев в честь героев Великой Отечественной войны. Центральными площадками стали территория у ДК «Сатурн» и участок на улице Михалевича, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция объединила жителей, которые решили внести вклад в озеленение округа и увековечить память защитников Отечества. В посадке молодых деревьев принял участие глава Раменского округа Эдуард Малышев. Вместе с горожанами он высадил саженцы, которые станут живыми памятниками подвигу предков.

«Особая благодарность всем участникам акции — вы делаете наш округ лучше! Пусть эти деревья станут символом роста, процветания и преемственности поколений», — поблагодарил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

В акции приняли участие более 90 человек. Организовать работу на площадках помогли свыше 20 волонтеров, которые также участвовали в посадке растений.

Новые аллеи будут напоминать жителям округа о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.