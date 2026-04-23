В Раменском округе вручили первые паспорта восьми подросткам

Церемония вручения первых паспортов восьми юношам и девушкам прошла 22 апреля в ДК имени Воровского в Раменском округе. Документы подросткам передали в торжественной обстановке с участием почетных гостей и творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свои первые паспорта гражданина Российской Федерации получили восемь юных жителей округа.

Для подростков и их семей организовали праздничную программу. Перед собравшимися выступила вокалистка местной студии пения, а почетные гости обратились к ребятам с напутственными словами.

Организаторы подчеркнули, что получение паспорта — важный этап взросления и начало пути полноправного гражданина, который принимает на себя ответственность за будущее страны.

В Московской области традиция торжественного вручения паспортов поддерживается уже много лет. Такие мероприятия делают получение документа значимым и запоминающимся событием для всей семьи.

Подать заявление на оформление первого паспорта необходимо лично в МФЦ в течение 90 календарных дней после достижения 14 лет. При подаче документов можно сообщить сотруднику центра о желании получить паспорт в праздничной обстановке.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.