В Раменском округе в школе № 11 состоялось открытие Парты Героя

Парта Героя — это памятный знак, который напоминает о войне, о гибели людей, человеческом горе. Она поставлена в честь Калошина Георгия Валерьевича, который является кавалером Ордена Мужества. Здесь, на Парте Героя, размещена его краткая биография и сведения о боевом пути. Георгий Калошин в 2022 году был мобилизован и проходил военную службу на территории Запорожской области. Он пал на поле боя в 2023 году, когда ему ему было 34 года.

Парта Героя была открыта кадетами 3-го класса, в котором обучается дочь Георгия Валерьевича — Калошина Ксения.

Среди тех, кто присутствовал на открытии Парты Героя, были родственники и друзья Георгия Валерьевича: Калошина Ольга Георгиевна, мать; Калошина Лариса Юрьевна, вдова; сестра Горохова Светлана Валерьевна и племянник Горохов Алексей; а также сослуживцы Георгия Валерьевича Бортник Анатолий Анатольевич и Климов Алексей Викторович.

Фрагменты о жизни Георгия Калошина были представлены в виде фотографий и видео-материалов, а также в воспоминаниях родных и близких.

Участники мероприятия, в том числе кадеты и юнармейцы школы, не стеснялись вытирать слезы и обещали своим родным беречь и чтить память своих предков, а также трудиться на благо страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.