В Раменском округе установят памятник погибшим участникам СВО

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев накануне Дня матери провел встречу с мамами защитников Родины, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мамы погибших участников СВО стали инициаторами идеи установить в Раменском памятника погибшим воинам.

«Обязательно решим этот вопрос, дал поручение определить место для памятника, согласовать его с родными», — сказал Малышев.

Также он пообещал в ближайшее время обратиться к ректору ГГУ Денису Сомову с просьбой помочь в разработке проекта будущего мемориала.

«Поблагодарил этих удивительных женщин за воспитание настоящих патриотов нашей Родины. Их подвиг никогда не будет забыт. Администрация Раменского городского округа продолжит оказывать максимально возможную помощь семьям участников СВО», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.