В Раменском округе усилили рейды по безопасности пешеходов

Профилактические рейды по соблюдению правил дорожного движения прошли в Раменском округе. Сотрудники 14-го батальона ДПС совместно с волонтерами разъяснили жителям основные причины ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники 14-го батальона ДПС ГИБДД по Московской области вместе с волонтерами отряда «Юность» Раменского молодежного центра провели серию информационных мероприятий. Акция направлена на снижение дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов.

Особое внимание уделили наиболее распространенным нарушениям: переходу проезжей части в неположенном месте, игнорированию сигналов светофора и использованию мобильных телефонов во время движения. Участникам рейдов напомнили о важности строгого соблюдения правил дорожного движения, в том числе подросткам и родителям с детьми.

Организаторы разъяснили, что невнимательность на дороге создает аварийные ситуации и ограничивает водителям возможность своевременно среагировать. Профилактическая работа строится на предупреждении правонарушений и формировании личной ответственности каждого участника дорожного движения. Госавтоинспекция призвала жителей быть бдительными и соблюдать ПДД для сохранения жизни и здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.