В Раменском округе студентки колледжа прошли военно-патриотические сборы

Студентки Раменского колледжа впервые приняли участие в военно-патриотических сборах, которые прошли с 18 по 23 мая в учебном центре «Авангард» в парке «Патриот». В программе были строевая, тактическая и медицинская подготовка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Впервые в истории Раменского колледжа на военно-патриотические сборы отправилась исключительно женская группа. Ранее подобные мероприятия организовывали только для юношей.

В течение пяти дней участницы проходили комплексную подготовку. Программа включала строевую выучку, основы обращения с оружием и тактические действия. Особое внимание уделили медицинскому блоку: студентки отрабатывали навыки оказания первой помощи, санитарной обработки и эвакуации пострадавших.

Физическая подготовка была направлена на развитие выносливости, силы и ловкости. Кроме того, девушки занимались на тренажере «Прыжок с парашютом». АНО «Авангард» обеспечила участниц необходимым оборудованием и условиями проживания. По итогам сборов студентки отметили высокий уровень организации и профессионализм инструкторов, а также возможность проверить себя в новых условиях и укрепить командный дух.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.