В Раменском округе спасатели вернули сбежавшего оленя в вольер

Олень сбежал из природного вольера в поселке Удельная Раменского округа и оказался на улицах населенного пункта. Спасатели совместно с представителями лесного хозяйства отловили животное и вернули его обратно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инцидент произошел в территориальном управлении «Троицкое». Местные жители заметили бегающего по улицам поселка Удельная оленя и обратились за помощью к специалистам.

На место прибыли сотрудники Раменской службы спасения и представители лесного хозяйства Московской области. Выяснилось, что олень не дикий — он содержится в одном из расположенных поблизости природных вольеров и покинул территорию по неизвестной причине.

Чтобы безопасно провести отлов и не травмировать животное, специалисты применили снотворное. Операция прошла в штатном режиме. Оленя доставили обратно в вольер, сейчас он находится под наблюдением. По данным спасательных служб, животное чувствует себя хорошо и находится в безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.