В Раменском округе создали макет улицы Гурьева

Макет улицы Гурьева изготовили сотрудники учреждений культуры в Раменском округе Подмосковья. Проект реализовали мастера центра культурного развития «Гармония» и домов культуры при поддержке родителей участников клубных формирований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Макет создали сотрудники центра культурного развития «Гармония» совместно с коллегами из ДК «Гжелка» и его филиала ДК «Юровский». К работе также присоединились родители участников клубных формирований дома культуры. Проект объединил специалистов разных направлений и стал результатом совместного творческого труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.