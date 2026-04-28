В Раменском округе создали макет улицы Гурьева
Фото - © Раменский медиацентр
Макет улицы Гурьева изготовили сотрудники учреждений культуры в Раменском округе Подмосковья. Проект реализовали мастера центра культурного развития «Гармония» и домов культуры при поддержке родителей участников клубных формирований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Макет создали сотрудники центра культурного развития «Гармония» совместно с коллегами из ДК «Гжелка» и его филиала ДК «Юровский». К работе также присоединились родители участников клубных формирований дома культуры. Проект объединил специалистов разных направлений и стал результатом совместного творческого труда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.