В Раменском округе состоялся слет юных геологов и палеонтологов

На территории особо охраняемой природной территории «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы» в Раменском округе прошел слет юных геологов и палеонтологов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано в рамках городской естественнонаучной программы «Каменная летопись», направленной на формирование у школьников компетенций в области наук о Земле.

В слете приняли участие учащиеся Гжельской школы, воспитанники Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения, туризма, а также волонтеры. Участники мероприятия получили практические знания по палеонтологии, минералогии, исторической геологии, гидрогеологии и геологии полезных ископаемых.

Особое внимание на слете уделили изучению Гжельского стратотипа — уникального геологического объекта, расположенного на территории Раменского округа.

Заместитель директора МКУ «ТУ Гжель» Дарья Васильевна Сивова поприветствовала участников мероприятия и поблагодарила организаторов за качественную подготовку образовательной программы.

