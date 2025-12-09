В Раменском округе состоялся патриотический концерт, посвященный Дню Героев Отечества

В минувшие выходные в Доме культуры «Фенинский» (филиал КДЦ «Гжельский») состоялся патриотический концерт «Мужество останется в веках», посвященный Дню героев Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В зале присутствовали ветераны боевых действий, участвовавшие в локальных конфликтах в Афганистане, на Северном Кавказе, и участники специальной военной операции.

Директор МКУ «ТУ Гжель» Нина Александровна Ширенина выступила перед собравшимися и отметила значимость праздника, корни которого уходят в богатую историю России, который является символом уважения к воинской доблести и подвигу. Она вручила Книгу славы и достижений Раменского муниципального округа заведующей филиалом ДК «Фенинский» Анастасии Геннадьевне Васильевой.

Участников мероприятия приветствовали депутат Совета депутатов Раменского округа Виталий Викторович Чехов, директор КДЦ «Гжельский» Илья Николаевич Благов, председатель ветеранской организации Тамара Гейдаровна Колонина.

Артисты ДК «Фенинский» представили концертную программу, наполненную патриотизмом, гордостью за нашу Родину и наших защитников. Атмосфера мероприятия показала единение людей, уважение к исторической памяти и преемственности поколений для сохранения единства общества.

