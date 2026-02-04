В Раменском округе состоится концерт легендарного Ансамбля ВДВ

Раменский округ 7 февраля примет выдающийся творческий коллектив — Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. Концертная программа станет значимым событием в культурной жизни города и важным вкладом в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ансамбль ВДВ — коллектив с мировым именем, лауреат премии Министерства обороны РФ и обладатель Гран-при Х Всеармейского конкурса ансамблей Вооруженных сил РФ. Под руководством художественного руководителя и главного дирижера, подполковника Владислава Твердого, артисты представят программу, наполненную энергией, мужеством и высочайшим профессионализмом. Зрителей ждут вокальные и хореографические номера, ставшие символами доблести и духа «крылатой пехоты».

Всех жителей и гостей округа приглашают насладиться живым исполнением и поддержать атмосферу патриотизма и единства. Это уникальная возможность увидеть выступление одного из лучших армейских коллективов страны.

Мероприятие пройдет 7 февраля в ДК им. Воровского (г. Раменское, ул. Воровского, д. 4). Начало в 13:00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.