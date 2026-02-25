В Раменском округе провели Зарницу ко Дню защитника Отечества

сегодня в 16:25

Военно-спортивная игра «Зарница» прошла 24 февраля в Раменском дорожно-строительном техникуме и объединила 20 студентов. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества, в нем участвовали ветераны специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игру организовали КДЦ «Дементьевский», военно-патриотический клуб «Звезда» и ассоциация ветеранов СВО Раменского муниципального округа. В рамках программы участники прошли ряд военно-спортивных испытаний. Победителем стала команда дорожно-строительного техникума.

В состав судей вошел руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик. Он отметил значимость подобных мероприятий для молодежи.

«Мы должны передавать молодежи не только знания, но и дух патриотизма. Такие игры помогают ребятам понять ценность защиты своей Родины. Отрадно видеть, как молодое поколение растет и становится настоящими защитниками страны», — подчеркнул Александр Кулик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.