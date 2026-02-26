В Раменском округе провели урок мужества для студентов колледжа

Урок мужества прошел 25 февраля в Раменском колледже в рамках Года единства народов России. Перед студентами выступили ветеран боевых действий Дмитрий Колонин и участник военно-патриотического клуба «Опричник» Андрей Куруленко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в Раменском колледже и была посвящена вопросам патриотического воспитания. Дмитрий Колонин рассказал студентам, как принял решение связать жизнь с армией и почему выбрал этот путь. Особое внимание он уделил своему боевому опыту и значению службы.

Ветеран поделился историями о фронтовых буднях, трудностях и ответственности, с которыми сталкиваются военнослужащие. Он подчеркнул, что в сложных ситуациях важно сохранять стойкость и мужество, быть готовым защищать Родину и близких.

Студент группы 3 ТМ/23 Андрей Куруленко продемонстрировал участникам встречи элементы экипировки, используемой в боевых условиях. Ребята смогли рассмотреть снаряжение, задать вопросы о его назначении и особенностях применения. После официальной части студенты пообщались со спикерами лично и поблагодарили их за содержательный разговор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.