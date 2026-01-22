В Раменском округе провели рейд по безопасности на станции Кратово после трагедии

Профилактический рейд по предупреждению травматизма на железной дороге прошел 22 января на станции Кратово в Раменском округе после гибели женщины на переходе, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

22 января на железнодорожной станции Кратово в Раменском округе состоялся профилактический рейд, направленный на предупреждение травматизма на железной дороге. Поводом для мероприятия стала трагедия: несколько дней назад на пешеходном переходе погибла женщина, которая пересекала пути на запрещающий сигнал светофора. Это первый подобный случай в округе в 2026 году.

В рейде приняли участие представители администрации Раменского округа, РЖД, АО «Центральная ППК», МКУ «ТУ Центральное», ДМД «РОКОН» и волонтеры. Жителям напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге и раздали памятки с мерами предосторожности.

Главный эксперт отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Виталий Кубраков отметил, что переход на станции Кратово оснащен всеми необходимыми средствами безопасности: звуковой и световой сигнализацией, системой «змейка», накопителями, гобо-проекторами и информационными щитами. Однако нарушения продолжаются. Он призвал переходить пути только на разрешающий сигнал и помогать пожилым людям.

За переход железнодорожных путей в неположенных местах предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.