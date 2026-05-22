В Раменском округе прошел профориентационный здравчас для школьников

Профориентационную встречу «Здравчас» провели в Ильинской школе №25 Раменского округа для выпускников и учащихся медицинских классов. На вопросы школьников ответили главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан, председатель комитета по образованию Наталья Асеева и ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в формате открытого диалога в классе «Точка роста». Эксперты обсудили с ребятами поступление в медицинские вузы, особенности обучения и перспективы работы в системе здравоохранения.

Профильная подготовка в школе начинается с 7 класса. Ученики взаимодействуют с Раменским медицинским колледжем уже третий год, что помогает им осознанно выбрать профессию. В 10–11 классах программа включает углубленное изучение биологии, курс «Шаг в медицину» и медицинский английский язык.

Ректор Рязанского ГМУ Роман Калинин впервые посетил школу с официальным визитом и высоко оценил уровень подготовки старшеклассников.

«В современный век высоких технологий врачу как никогда важно сохранять милосердие — это фундамент медицины вне зависимости от прогресса», — подчеркнул Калинин.

Сотрудничество Ильинской школы с Рязанским медуниверситетом продолжается с 2022 года по инициативе образовательного учреждения. По данным организаторов, многие выпускники уже успешно обучаются в Рязани. Главный врач Сергей Маркитан отметил, что ранняя профориентация и довузовская подготовка позволяют будущим специалистам приходить в больницы мотивированными и подготовленными.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.