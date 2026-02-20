сегодня в 11:41

В Раменском округе прошел этап чемпионата по пожарной безопасности

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» по пожарной безопасности завершился в Раменском колледже. Девять участников из подмосковных учебных заведений и Республики Беларусь выполнили конкурсные задания на открытой площадке во время метели и снегопада.

Заключительные испытания прошли в Раменском на улице Интернациональной. Участники соревновались на открытом воздухе в сложных погодных условиях — при сильном ветре и обильном снегопаде.

Эксперт-наставник и призер предыдущих чемпионатов Руслан Насруллаев рассказал, что конкурсантам предстояло пробежать эстафету, преодолеть полосу препятствий и ликвидировать очаг возгорания с помощью специального огнеупорного полотна.

Непогода усложнила задания: дистанцию приходилось проходить в боевой одежде по заснеженным тропам, а тушить огонь — при порывах ветра. По словам организаторов, участники продемонстрировали готовность действовать четко и слаженно в любых условиях.

Экспертное жюри оценит результаты выступлений и определит победителя. Лучший участник представит регион на межрегиональном этапе и в финале Всероссийского чемпионата.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.