В Раменском округе прошел день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» прошел 18 апреля в Раменском колледже. Будущие абитуриенты и их родители познакомились с программами обучения и карьерными возможностями в ведущих кластерах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило школьников, родителей и ведущих работодателей округа, в том числе АО «РПЗ» и АО «РПКБ». Гостям представили карьерные траектории в сфере радиоэлектроники, правоохранительной деятельности и топливно-энергетического комплекса.

Исполняющий обязанности директора колледжа Александр Осадчий рассказал о преимуществах целевого обучения и сотрудничестве с предприятиями. В современных лабораториях участники решали практические задачи по мехатронике, сварке, электронике и мобильной робототехнике. Также были представлены направления IT, банковского дела и поварского искусства.

Во время встречи абитуриенты смогли получить консультации по поступлению у карьерных консультантов, педагогов, работодателей и амбассадоров проекта. Аналогичные профориентационные мероприятия прошли в филиале Авиационного техникума им. В. А. Казакова и Раменском дорожно-строительном техникуме.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.