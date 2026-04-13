В Раменском округе пройдут культурные и памятные мероприятия

Жителей Раменского округа 18 и 19 апреля ждут культурные, спортивные и памятные мероприятия на площадке «Лира» и площади Победы. В программе — лекции о гжели, мастер-классы, экскурсия и акция ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 18 апреля, на площадке «Лира» состоится тематическая программа «Наш культурный код», посвященная русскому народному промыслу гжель. С 13:30 до 14:00 пройдет лекция «Русский народный промысел — Гжель», затем с 14:00 до 14:30 — мастер-класс «Синие узоры». В это же время будет работать фотовыставка «Гжельская гармония». В 15:00 от центрального входа начнется обзорная экскурсия «Культурный код города Раменское».

Развлекательная часть программы включает веселые старты в 14:45, детскую анимацию в 15:20 и мастер-класс «Мастерим своими руками» в 16:00. Завершат день ретротанцы в 17:00 и молодежная дискотека в 18:00.

В воскресенье, 19 апреля, пройдет День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны. С 13:00 до 15:30 на площадке «Лира» будет открыта выставка «Без срока давности. Геноцид советского народа». В 13:00 на площади Победы состоится акция памяти с возложением цветов и лекторий «Никто не забыт, ничто не забыто». Также с 14:45 до 16:30 запланированы спортивная программа, подвижные игры и мастер-класс.

Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.