Жительниц Раменского приглашают на концерты в честь Международного женского дня

8 марта в России отмечается Международный женский день. В честь этого в Раменском муниципальном округе пройдут праздничные концерты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

7 марта в ДК имени Воровского состоится мероприятие «Сила женщины». На торжественной программе вы увидите выставку «В ногу со временем», которая будут демонстрировать достижения женского предпринимательства.

С 14:30 в фойе Дворца культуры гости будут иметь возможность послушать выступление вокально-инструментальный ансамбль «Шанс». Торжественная часть начнется в 15:00. Концертная программа будет включать в себя выступления артистов и творческих коллективов учреждений культуры Раменского округа.

Еще праздничное мероприятие пройдет 6 марта в 19:00 в ДК «Сатурн». Кроме того, 7 марта в 18:00 в ДК «Победа» состоится концерт, также посвященный Международному женскому дню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.