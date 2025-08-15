сегодня в 11:21

В Раменском округе пройдет выездная администрация для многодетных семей

20 августа в поселке Дружба состоится выездная администрация для многодетных семей Раменского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча состоится в 16:00 в поселке Дружба Раменского м. о. по адресу улица Первомайская, дом 12а, на базе средней общеобразовательной школы № 11.

Участники смогут получить консультации по вопросам социальной поддержки, оформления пособий и льгот. Администрация округа готова рассмотреть обращения граждан и оказать содействие непосредственно на месте проведения мероприятия.

По словам главы округа Эдуарды Малышева, поддержка жителей является приоритетным направлением работы местной власти. Формат выездной администрации позволяет обеспечить более удобное взаимодействие с семьями, имеющими трех и более детей.

Встреча направлена на решение актуальных вопросов, с которыми сталкиваются многодетные семьи в повседневной жизни.

