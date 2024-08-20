В Раменском округе продолжается благоустройство площади Победы. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 39,6%. Об этом на оперативном совещании администрации Раменского г. о. доложил заместитель главы администрации Раменского округа Залимхан Гаджиев, сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте уже завершили работы по устройству свайного основания под пункт проката, выполнили работы по устройству бетонного основания под плиточное покрытие площадью 3 200 кв. м.

В настоящее время рабочие приступили к монтажу и установке наружного освещения, прокладке кабельных линий подсветки звезды, мемориалов и тепловых шкафов системы видеонаблюдения и монтажу лестниц и подпорной стены.

«Кроме того, в рамках проекта будут выполнены реставрационные работы мемориалов „Вечный огонь“ и „Воинам — Раменчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.“, — рассказал Залимхан Максимович.

На последнем отреставрируют 32 фамилии, среди которых 24 — Героя Советского союза, 6 — Кавалеров ордена Славы трех Степеней.

Работы будут выполнены красным полированным гранитом, оформление текста в бронзе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.