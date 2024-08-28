В Раменском округе после капремонта открыли Софьинскую школу

В среду состоялось торжественное открытие МОУ «Софьинская средняя общеобразовательная школа» Раменского округа после проведения работ по капитальному ремонту в рамках государственной программы «Развитие образования». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В церемонии открытия символического перерезания красной ленты приняли участие врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев и директор Софьинской школы Наталия Корунская.

Танцевальную программу в честь открытия подготовили первоклассники и воспитанники дошкольного отделения образовательного учреждения.

«Уверен, что обновленная школа станет местом, в котором будут создаваться новые идеи, ученики будут достигать высоких результатов и их воспитают достойными гражданами нашей страны. Поздравляю всех с этим событием и желаю удачи ученикам и педагогам в новом учебном году!» — сказал Эдуард Малышев.

Школа была построена в 1967 году. В здании капитально отремонтировали пищеблок, что позволяет увеличить площади цеха в столовой, помещения блока спортивного зала. Кроме того, с учетом перепланировки, в школе появились два дополнительных класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.