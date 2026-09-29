В Раменском округе подтвердили безопасность томатов из космических семян

Лаборатория в Раменском округе проверила томаты, выращенные московскими школьниками из семян, побывавших на орбите. Исследование подтвердило безопасность урожая, полученного в рамках проекта, который стартовал в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В лабораторию филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области поступили две пробы томатов сорта «Грошик»: выращенных из побывавших в космосе семян и из обычных семян для сравнения. Урожай получили ученики московской школы № 1980 в рамках проекта «В космос со своим помидором».

Специалисты проверили образцы на остаточное содержание пестицидов и уровень нитратов. Скрининг по 141 наименованию пестицидов показал, что их содержание в обеих пробах составило менее 0,01 мг/кг. Уровень нитратов в томатах из побывавших на орбите семян составил 56 мг/кг, в контрольных — 59 мг/кг. Оба показателя значительно ниже установленных нормативов. По итогам исследования заявитель получил протокол испытаний, подтверждающий соответствие продукции требованиям безопасности.

Проект «В космос со своим помидором» стартовал в 2025 году. Школьники из России и Республики Беларусь отправили на орбиту около 1,5 тыс. семян томатов. После возвращения семена передали участникам проекта для выращивания в школьных теплицах.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.