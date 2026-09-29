Филипп Ефанов проверил уборку улиц и состояние дворов Электростали

Глава Электростали Филипп Ефанов 29 сентября проверил сезонное содержание территорий и осмотрел дворы, которые планируют благоустроить в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов 29 сентября провел еженедельный объезд территорий. Он проверил сезонные работы: покос травы, сбор опавшей листвы и обрезку сухих веток деревьев для безопасности пешеходов.

Глава округа поручил усилить уборку мусора и дорожного смета, а также удаление несанкционированной рекламы с опор освещения и надписей с фасадов зданий.

Ефанов осмотрел дворы, которые планируют включить в программу комплексного благоустройства на 2027 год. При выборе объектов в первую очередь учтут обращения жителей о необходимости обновить инфраструктуру, детские площадки, парковочные места и освещение. Во время объезда глава округа пообщался с жителями. Их замечания и предложения приняты в работу.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.