Юные моряки Дмитровского округа выступили на всероссийском многоборье

Всероссийское морское многоборье «Вместе за Россию и флот!» прошло на базе Косинского детского морского клуба на берегу Белого озера. В нем участвовали 28 команд из 10 регионов России — 170 ребят в возрасте от 8 до 18 лет.

Экипажи мальчиков и девочек соревновались в двух возрастных категориях: от 8 до 14 и от 14 до 18 лет. Программа включала греблю на ялах, вязание морских узлов и интеллектуальную викторину. Команда Дмитровского округа прошла все три испытания и получила грамоты за свои результаты.

«Здесь важны не только скорость или количество набранных баллов. Морское дело учит дисциплине, ответственности за команду и умению работать вместе. Для наших ребят это еще и возможность проверить себя, встретиться со сверстниками из разных регионов и получить новый опыт», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Соревнования прошли на приз Общероссийского движения поддержки флота и были посвящены памяти капитана 1-го ранга Михаила Ненашева.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.