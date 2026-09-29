ГК «ФСК» смонтировала каркас подстанции скорой помощи в Ленинском округе

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ГК «ФСК» завершила монтаж каркаса подстанции скорой помощи в жилом комплексе «1-й Донской» в Ленинском округе. Объект рассчитан на пять выездных бригад, его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители завершили монтаж несущего каркаса подстанции скорой помощи в жилом комплексе «1-й Донской» и приступают к кровельным работам. Объект рассчитан на пять выездных бригад.

«Подстанция скорой помощи в «1-м Донском» — это важнейший социальный объект для жителей не только этого микрорайона, но и соседних территорий. Здесь будет оказываться неотложная помощь и проводиться транспортировка пациентов в профильные клиники», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

По словам главы округа, работы идут по графику. Ввести подстанцию в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Здание запроектировано с разной высотой этажей. Фасады отделают вертикальными сэндвич-панелями антрацитового, белого и бежевого цветов. Декоративные ламели создадут на стенах объемный узор, повторяющий линию кардиограммы.

В подстанции разместят диспетчерскую, комнаты отдыха медперсонала, гардеробные, душевые, хозяйственные и подсобные помещения. Учебно-методический класс можно будет использовать как конференц-зал. На прилегающей территории высадят зелень и оборудуют стоянки для автомобилей и велосипедов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.