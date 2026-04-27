В Раменском округе Подмосковья прошел Всероссийский субботник

Всероссийский субботник прошел 25 апреля в Раменском округе, где на уборку вышли 668 жителей, активистов и сотрудников предприятий. Работы организовали по 13 адресам, всего собрали и вывезли 250 кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции приняли участие 65 добровольцев, зарегистрировавшихся через цифровую платформу «Яндекс Смена» для безвозмездной помощи. Одной из центральных площадок стала территория школы № 5 на улице Высоковольтной. К уборке присоединились десятки жителей, многие пришли семьями. Участникам выдали инвентарь, после завершения работ их угостили горячим чаем и кашей из полевой кухни.

Работы по благоустройству прошли и в Раменском парке. При участии представителей ассоциации ветеранов СВО здесь высадили 10 молодых деревьев. Всего в рамках субботника в округе собрали 250 кубометров мусора и провели озеленение территорий.

Уборка охватила все территориальные управления округа. Жители привели в порядок территорию вокруг Ильинского пруда и ближайший парк, очистили от сухой травы и листвы мемориал «Воинам-освободителям и их матерям» в поселке Электроизолятор и прилегающий сквер, облагородили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Рылеево, а также провели работы в селе Константиново и поселке Дружба.

«Я благодарю всех, кто отложил домашние дела и вышел на улицы, чтобы навести порядок в нашем общем доме — Раменском округе!» — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.