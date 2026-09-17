В Раменском округе подготовили 140 участковых избиркомов к выборам

Председатели, секретари и члены участковых избирательных комиссий Раменского округа 16 сентября прошли инструктаж по работе в дни выборов в Госдуму, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года.

Во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском прошел обучающий семинар для председателей, секретарей и членов участковых избирательных комиссий. Представители территориальной избирательной комиссии Раменского округа разъяснили порядок проведения выборов и организацию работы пунктов голосования.

Помимо голосования на избирательных участках, комиссии организуют голосование на дому. Такой возможностью смогут воспользоваться маломобильные жители, пожилые люди и инвалиды, которым сложно посетить участок и которые не могут проголосовать дистанционно. Порядок проведения выездного голосования также обсудили на семинаре.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В Раменском округе будут работать 140 участковых избирательных комиссий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.