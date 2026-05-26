В Раменском округе открыли 89-й сезон детской железной дороги

Торжественное открытие 89-го сезона прошло на Московской детской железной дороге в Раменском округе. В мероприятии приняли участие юные железнодорожники, их родители, первые пассажиры и почетные гости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник объединил воспитанников дороги и гостей проекта. В честь начала летней практики и пассажирских перевозок ребята подготовили творческую программу с флешмобами, песнями, танцами и стихами о железной дороге.

Детская железная дорога работает как образовательный центр для школьников начиная с 5-го класса. С октября по май учащиеся изучают теорию железнодорожного дела, а летом проходят практику. Под руководством наставников они пробуют себя в роли машинистов, проводников, дежурных по станции и диспетчеров.

Для жителей и гостей Раменского округа организованы регулярные поездки на поезде, который полностью обслуживают дети. Составы курсируют с четверга по воскресенье. Стоимость проезда, расписание и режим работы в новом сезоне остались без изменений.

Актуальный график движения и правила посещения размещены на официальном сайте проекта: http://mskdzd.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.