В Раменском округе обновят дворы на Высоковольтной и в Быково

Благоустройство дворовых территорий продолжается в Раменском округе на улице Высоковольтной и в поселке Быково. Глава округа Эдуард Малышев проверил ход работ и обсудил с подрядчиками соблюдение графика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы на улице Высоковольтной начались по просьбам жителей, которые обратились с просьбой заменить изношенное плиточное покрытие. У дома №20 обновят 250 кв. метров покрытия и установят 25 метров бордюра. У дома №22 заменят более 1 800 кв. метров покрытия, 280 метров бордюрного камня и восстановят асфальт вдоль тротуаров.

«Жители давно просили восстановить здесь тротуарное покрытие. Оно состояло из плитки, которая уже начала рассыпаться, поэтому все заменят, и жителям будет комфортно», — отметил Эдуард Малышев.

Благоустройство ведется в рамках программы губернатора Московской области «Народные тропы». Глава округа призвал жителей убирать автомобили на время проведения работ. Контроль качества на всех этапах осуществляет МБУ «Содержание и благоустройство». В администрации подчеркнули, что именно обращения жителей помогают определять приоритетные участки.

Также Эдуард Малышев проверил комплексное благоустройство дворов в поселке Быково на улице Аэропортовской у домов №1, 10, 11 и 12. Здесь установят 1 013 метров дорожного и садового бордюра, уложат 386 кв. метров асфальта на тротуарах и 1 502 кв. метра — на проездах и парковках, а также проведут озеленение на площади 340 кв. метров. Завершить работы планируют до конца августа 2026 года. Особое внимание уделяется безопасности и доступности дворов для маломобильных жителей и семей с колясками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.