В Раменском округе «народные тропы» сделают по 11 адресам
Фото - © Раменский Медиацентр
В рамках комплексной программы «Народная тропа» ведутся работы по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни. В Московской области в план работ на 2025 год вошло 557 объектов, на 60 больше, чем в 2024 году. Новые пешеходные маршруты благоустроят в более чем 50 городских и муниципальных округах региона. В Раменском округе было выделено 11 ключевых участков, требующих модернизации, сообщает пресс-служба администрации округа.
Перечень пешеходных зон для благоустройства сформировали с учетом приоритета наиболее востребованных жителями маршрутов:
- с. Софьино от д. 19/1 до стр. 18;
- д. Тимонино от д. 75 до д. 77к3;
- г. Раменское, ул. Космонавтов (вдоль школы № 19);
- пос. Электроизолятор (2 участка);
- пос. Совхоза «Раменское» (2 участка);
- от д. Донино до ж/д пл. 49 км;
- г. Раменское, Куниловский переулок, от д. 8 до детского сада № 82 (3 участка).
Все запланированные работы были успешно реализованы в полном объеме и в установленные сроки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.