В Раменском округе «народные тропы» сделают по 11 адресам

В рамках комплексной программы «Народная тропа» ведутся работы по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни. В Московской области в план работ на 2025 год вошло 557 объектов, на 60 больше, чем в 2024 году. Новые пешеходные маршруты благоустроят в более чем 50 городских и муниципальных округах региона. В Раменском округе было выделено 11 ключевых участков, требующих модернизации, сообщает пресс-служба администрации округа.