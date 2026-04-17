В Раменском округе наградили трудовые династии предприятий

В Раменском округе в преддверии Дня труда наградили представителей трудовых династий предприятий. Благодарственные письма губернатора Московской области Андрея Воробьева им вручил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эдуард Малышев отметил, что трудовые династии на протяжении десятилетий передают из поколения в поколение любовь к профессии, уважение к труду и верность родному предприятию.

«Такие династии — не просто история отдельных семей. Это живая летопись округа, отражение его промышленного развития и трудовых традиций», — подчеркнул глава Раменского округа.

Благодарственные письма получили представители династии Петрокиных с АО «Раменский приборостроительный завод». История семьи на предприятии началась более 30 лет назад с Марии Николаевны Петрокиной. Позже на завод пришли Николай Петрокин и его братья Михаил, Павел и Иван. Традицию продолжили Надежда Петрокина, прошедшая путь от контролера по браку до инженера по инструменту, и ее внучка Елена Иконникова, которая также работает в цехе №11.

Отмечена и династия Линко — Листратовых из АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро». Основатели семьи Ромуальд и Алиса Линко начали трудовой путь на предприятии в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Их сын Юрий Линко стал ведущим инженером-конструктором, а его супруга Елена Линко завершила карьеру в 2023 году в должности инженера-конструктора 1-й категории. Сегодня семейные традиции продолжает Ольга Листратова, которая работает инженером-программистом 1-й категории.

Участники встречи обсудили значение преемственности и наставничества. Глава округа поблагодарил представителей династий за вклад в развитие муниципалитета и пожелал им дальнейших профессиональных успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.