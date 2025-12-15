В Раменском округе наградили победителей литературной премии имени Ивана Бунина

В Раменском городском округе 12 декабря состоялась церемония вручения премии имени Ивана Бунина, на которой отметили лучших поэтов и прозаиков из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Литературная премия имени Ивана Бунина проводится в Раменском округе с 2016 года. В этом году церемония награждения прошла в десятый раз в Малом зале ДК «Сатурн». На мероприятии присутствовали как начинающие, так и опытные авторы, чьи произведения были отмечены за оригинальность и мастерство.

Организаторами конкурса выступили писатель Владимир Зайцев, журналист Иван Ступников, администрация округа, совет депутатов и Раменская центральная библиотека. В 2023 году к соучредителям присоединилась Московская областная организация союза писателей России. За десять лет участниками конкурса стали более 750 авторов из Московской области и других регионов страны.

В этом году премию присудили в четырех номинациях: «Зрелое перо. Поэзия», «Зрелое перо малой прозы», «Дебют малой прозы» и «Поэтический дебют». Победители получили дипломы, медали и памятные подарки. На церемонии выступили почетные гости, в том числе председатель областной писательской организации Сергей Антипов и председатель оргкомитета конкурса Нина Широкова. Вручение премии стало значимым событием для культурной жизни округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.