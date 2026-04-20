В Раменском округе наградили лучших работников к Празднику труда

Торжественная церемония в честь Праздника труда прошла 17 апреля на главной сцене ДК «Сатурн» в Раменском округе. Лучших работников разных сфер отметили благодарственными письмами и наградами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие объединило представителей различных профессий — педагогов и воспитателей, специалистов дорожного хозяйства, сотрудников муниципальных учреждений и других отраслей. Почетные гости поздравили участников с профессиональными достижениями и вручили отличившимся работникам благодарственные письма. В числе награжденных — директор ДК «Сатурн» Василий Строилов.

Творческие коллективы округа подготовили для гостей концертную программу с танцевальными и вокальными номерами. Украшением вечера стало выступление заслуженного работника культуры Московской области, главного режиссера народного коллектива «Театр оперетты» Владимира Галко.

Организаторы подчеркнули, что праздник стал знаком признательности жителям округа за добросовестный труд и вклад в развитие Раменского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.