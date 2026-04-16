В Раменском округе молодежь провела субботник в лесу Холодово

Субботник прошел в лесном массиве «Холодово» в Раменском округе, несмотря на дождливую погоду. Около 50 молодых людей убрали территорию от листвы и мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ежегодной акции приняли участие студенты филиала авиационного техникума имени В. А. Казакова, дорожно-строительного техникума и Раменского колледжа. К уборке также присоединились «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы «Единой России».

Участники привели в порядок лесной массив: собрали опавшую листву, пластиковые бутылки, обертки и другие отходы. Для работы использовали перчатки, мусорные мешки и грабли. Несмотря на дождь, территорию удалось заметно очистить.

«Это достойный пример для подражания — выйти и абсолютно безвозмездно, с энтузиазмом сделать город чище. Я хотел бы призвать всех жителей округа присоединиться к нашим субботникам, мы их всегда анонсируем заранее. Нет ничего лучше, чем провести время на свежем воздухе и помочь Раменскому округу стать чище», — отметил заместитель директора Раменского молодежного центра Александр Волчан.

Организаторы подчеркнули, что такие акции имеют не только экологическое, но и воспитательное значение и помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.