В Раменском округе автоинспекторы поздравили женщин тюльпанами

Сотрудники Госавтоинспекции 5 марта провели в Раменском округе акцию к 8 Марта и вручили женщинам-водителям цветы вместо штрафов. Поздравления прошли в черте города и продолжатся в выходные в сельской местности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Международного женского дня автоинспекторы останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, проверяли документы и вручали тюльпаны. Акция стала частью ежегодного областного мероприятия, которое проводят Госавтоинспекция и полиция.

«Это традиционная акция. Я уже более 13 лет работаю в Госавтоинспекции, и мы подхватили это мероприятие, которое проходит по всей Московской области. Для женщин-автоледи это всегда неожиданность: сначала они переживают, а после проверки документов получают цветы и улыбаются», — прокомментировала инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» Татьяна Коренкова.

По ее словам, поздравления пройдут в два этапа.

«Сегодня мы поздравляли женщин в черте города. В субботу продолжим акцию уже вблизи одной из отдаленных деревень Раменского округа», — добавила Коренкова.

Во время акции цветы получили не только автомобилистки, но и женщины-пешеходы. Одной из участниц — многодетной маме — также вручили подарки для детей со световозвращающими элементами, чтобы повысить их безопасность на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.