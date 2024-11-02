В Раменском округе 37 детских игровых площадок модернизируют в 2024 г

Модернизация 37 детских игровых площадок будет проведена в Раменском городском округе в этом году. Часть из них уже готова, на некоторых объектах работы еще ведутся и будут завершены в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе в Раменском были открыты площадки для детей, расположенные по следующим адресам:

улица Гурьева, дома 3, 11, 13, 15 корп. 1, 20, 26;

улица Коминтерна, дом 13;

улица Михалевича, дома 33-35;

улица Молодежная, дом 18;

улица Полевая, дом 5.

Обеспечение выполнения программы по модернизации детских игровых площадок находится под пристальным наблюдением администрации городского округа.

Ранее сообщалось, что на детской площадке по адресу ул. Гурьева, д. 11, 13, 15 были установлены игровые комплексы, двойные качели, качели-качалки на пружине, спортивный комплекс. Кроме того, были проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия, установке знаков и созданию искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.