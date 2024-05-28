В Раменском округе 31 мая стартует фестиваль «Связь поколений»

31 мая в Раменском начнется фестиваль «Связь поколений». С 31 мая по 30 июня на территории ресторана «New Slam» выступят сразу 10 музыкальных групп, сообщается на сайте администрации Раменского горокруга.

Исполнители представят золотые хиты разных эпох: 50-60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов и нулевых.

Первой на сцену выйдет кавер-группа «МосВегас», под руководством лучшего российского двойника Элвиса Пресли. Группа исполнит культовые рок-н-ролльные песни 50-х годов.

А 1 июня с хитами 60-х выступит группа «aLAbamers» — российский трибьют «The Doors & Janis Joplin». Группа исполняет программу легендарных «The Doors», и песни одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки Дженис Джоплин.

Начало фестиваля в 20:30, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.