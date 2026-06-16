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В Раменском округе 19 июня представят книгу о героях СВО

Презентация книги журналиста Ольги Неаполитанской «НАШИ: Правда жизни» пройдет 19 июня в поселке Дубовая Роща Раменского округа. Издание посвящено участникам специальной военной операции и фронтовым волонтерам. Встреча состоится в 17:00 в ЦКР «Гармония», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Книга «НАШИ: Правда жизни» объединяет истории участников СВО и волонтеров. По словам организаторов, в ней собраны реальные судьбы людей, чьи воспоминания могли быть утрачены. Издание сохраняет личные свидетельства о мужестве, милосердии и взаимовыручке жителей Раменского муниципального округа.

Автор поднимает темы веры, семьи, любви к ближнему и поддержки, которые помогают преодолевать тяжелые испытания. Книга предлагает задуматься о цене мира и о ценностях, которые остаются неизменными в любых обстоятельствах.

Презентация пройдет 19 июня в 17:00 по адресу: поселок Дубовая Роща, улица Спортивная, дом 5а, ЦКР «Гармония». Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.