В Раменском очистили озеро Пионер

На прошлой неделе живописная территория озера Пионер в Раменском стала центром активных работ по благоустройству. Бригада из десяти сотрудников МБУ «Содержание и благоустройство» провела комплексную расчистку, направленную на поддержание чистоты и порядка в одном из любимых мест отдыха горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы велись по нескольким направлениям: специалисты тщательно убирали мусор, приводили в порядок прибрежную зону, мыли поверхности и оперативно закрашивали граффити, возвращая объектам эстетичный вид. Особое внимание было уделено самому водоему — проводился активный вылов тины, чтобы озеро оставалось чистым и прозрачным.

«Лето — это не только время яркого солнца и теплых дней, но и заботы о чистоте и порядке на нашей любимой земле. Наша команда ежедневно работает над тем, чтобы сделать наш округ еще более комфортным для жизни. Мы стремимся создать пространство, где каждый сможет наслаждаться природой и отдыхом», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

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