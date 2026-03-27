В Раменском обсудили развитие пожарно-спасательной службы Подмосковья

Круглый стол по вопросам работы пожарно-спасательных подразделений прошел 26 марта в ДК «Сатурн» в Раменском. Руководство ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» обсудило цифровые проекты, применение беспилотников и повышение уровня безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В обсуждении приняли участие начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, руководитель Главного управления гражданской защиты региона в ранге министра Сергей Самолевский, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, глава горокруга Раменское Эдуард Малышев, а также представители территориальных управлений, Системы-112, спеццентра «Звенигород» и МОО ВДПО.

Участники рассмотрели развитие государственной информационной системы «Цифровой пожарный гарнизон», работу на базе BI-платформы, применение беспилотных летательных аппаратов при тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, а также внедрение программ «1-С Авто» и «1-С Предприятие». Отдельное внимание уделили организации профессиональных конкурсов и профилактической работе в подразделениях.

«Сегодня у нас много вопросов. Это и цифровые проекты, и применение беспилотных летательных аппаратов. Нам нужна обратная связь для возможной корректировки. Все нововведения направлены на улучшение реагирования и, как результат, спасение людей», — отметил Мянсур Якубов.

В рамках встречи прошла выставка пожарно-спасательной техники и оборудования. Отличившимся сотрудникам вручили награды. Алексей Павлов поблагодарил организаторов и подчеркнул важность регулярного диалога с личным составом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.