В Раменском обновили контейнерные площадки в 10 населенных пунктах

Завершился третий этап модернизации контейнерных площадок для сбора мусора в Раменском. Работы проводились в рамках новых требований к внешнему виду мест складирования твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба администрации округа.

Переоборудование выполнялось при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Обновили площадки в десяти населенных пунктах округа: на улице Москворецкой в Раменском, у общежития в с.Ульянино, на улице Новой в д.Бояркино, в массиве многодетных семей в д.Вишняково, около шиномонтажа в д. Ивановка, на улице Тумановка в п. Кратово, в д. Лысцево, у больницы в с. Никитское, у ЦКАД в д. Морозово и в д. Фомино.

На всех площадках установили новые ограждения и контейнеры в соответствии с нормами накопления отходов. Дополнительно оборудовали отсеки для крупногабаритного мусора с закрывающимися воротами. Все работы выполнены согласно действующим требованиям к благоустройству территории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.