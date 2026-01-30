В Раменском начали строить пристройку к Софьинской школе по нацпроекту

В городском округе Раменское стартовала реконструкция Софьинской школы с возведением пристройки на 200 мест в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Раменском началась реконструкция Софьинской школы. Проект предусматривает строительство пристройки на 200 мест. В новом здании разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, музыкальный класс для начальной школы, библиотеку с медиатекой, столовую, медицинский блок, а также кабинеты логопеда, психолога и социального педагога.

Территорию школы благоустроят: появятся игровые и спортивные площадки, будет проведено озеленение, обустроят проезды и тротуары.

Работы ведутся по государственной программе Московской области и национальному проекту «Молодежь и дети». Завершить реконструкцию планируется весной 2027 года. За объектом закреплен ответственный инспектор Главгосстройнадзора Московской области, который проведет все необходимые проверки и профилактические визиты.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.