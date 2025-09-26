В Раменском музее открылась выставка заслуженного художника России Виктора Неплюева

В Раменском историко-художественном музее вчера состоялось торжественное открытие персональной выставки заслуженного художника России Виктора Неплюева под названием «Кубатуры». Экспозиция посвящена многогранному творческому пути мастера, чья карьера началась неожиданно — с работы дворником в студенческие годы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Получив художественное образование, Виктор Неплюев окунулся в мир керамики, работая на Кузяевском фарфоровом заводе. Это увлечение оказало значительное влияние на его дальнейшее творчество. Позже, перейдя в Объединение «Гжель» на должность художника-оформителя, Неплюев окончательно сформировал свой узнаваемый авторский стиль.

Выставка «Кубатуры» представляет собой концептуальное пространство, где каждая деталь раскрывает искусство мастера. Наряду с керамическими изделиями, посетители смогут увидеть живописные и графические работы Виктора Неплюева.

Вдохновение он черпает из жизненного опыта и стремления к мастерству, которое не покидало его с ранних лет:

«Папа мечтал стать художником, но жизнь распорядилась иначе — ему пришлось кормить семью. Возможно, именно поэтому с ранних лет меня неудержимо тянуло к рисованию. Лет с девяти я уже писал с натуры: пейзажи, людей. Желание стать художником родилось откуда-то изнутри, оно всегда было со мной. Я рисовал постоянно, это стало моей жизнью. В итоге я ходил в художественный кружок, окончил училище, затем институт. И вот уже долгие годы я продолжаю учиться у мастеров гжельского промысла, постигая это ремесло».

Раменский историко-художественный музей приглашает жителей посетить выставку «Кубатуры» и прикоснуться к творчеству Виктора Неплюева. Это прекрасная возможность познакомиться с его уникальным стилем, увидеть работы, отражающие глубину человеческого опыта и мастерство, отточенное годами.

