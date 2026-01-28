В Раменском круглосуточно борются со снегопадом

Несмотря на непрекращающийся снегопад, дорожные службы в Раменском ведут планомерную работу по очистке магистралей.

Ночная смена стартовала в 20:40 и завершится в 04:00. Улица Гурьева — одна из главных транспортных артерий города.

При этом движение транспорта не перекрывается, чтобы не создавать неудобств для жителей.

«Работа ведется в сложных метеоусловиях, но бригада действует слаженно и профессионально», — сообщил представитель ДРСУ Роман Лукьянов.

В уборке снега задействованы пять автопогрузчиков, которые сгребают снег с проезжей части и тротуаров; десять самосвалов, которые вывозят снежные массы; четыре комбинированные дорожные машины и трактор —

С начала сезона с муниципальных дорог вывезено 37 000 кубометров снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

