В Раменском круглосуточно борются со снегопадом
Несмотря на непрекращающийся снегопад, дорожные службы в Раменском ведут планомерную работу по очистке магистралей.
Ночная смена стартовала в 20:40 и завершится в 04:00. Улица Гурьева — одна из главных транспортных артерий города.
При этом движение транспорта не перекрывается, чтобы не создавать неудобств для жителей.
«Работа ведется в сложных метеоусловиях, но бригада действует слаженно и профессионально», — сообщил представитель ДРСУ Роман Лукьянов.
В уборке снега задействованы пять автопогрузчиков, которые сгребают снег с проезжей части и тротуаров; десять самосвалов, которые вывозят снежные массы; четыре комбинированные дорожные машины и трактор —
С начала сезона с муниципальных дорог вывезено 37 000 кубометров снега.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.
«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.
