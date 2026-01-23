В Раменском колледже отметили День студента играми, музыкой и катанием на коньках

В Раменском колледже стартовала праздничная программа ко Дню студента: с 22 января проходят игры, музыкальные перемены и тематические мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В Раменском колледже ко Дню студента подготовили насыщенную программу, которая началась 22 января и продлится несколько дней. Студенты уже приняли участие в веселых играх, а на переменах вместо звонков звучит музыка — студенческие песни и популярные хиты прошлых лет.

25 января учащиеся вместе с преподавателями отправятся на каток, где Раменский молодежный центр организует праздничную программу. В этот же день отличников и активистов колледжа наградят в администрации округа.

Студенческий совет подготовил для первокурсников викторину по истории праздника, а также провел конкурсы и игры, среди которых «крокодил» и «Общежитие». В последней игре участники пытались разместить на одном стуле как можно больше человек, сохраняя равновесие.

26 января в колледже пройдет День самоуправления. Заместитель председателя студсовета Александр Боднар отметил, что коллектив и возможность проявить себя делают студенческую жизнь интересной.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.