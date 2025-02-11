В Раменском колледже идет подготовка к чемпионату «Профессионалы»

Подготовка к чемпионату «Профессионалы» по компетенции «Ресторанный сервис» в Раменском колледже идет на отделении «Сервис услуг», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Раменские студентки третьего курса направления «Повар, кондитер» Дьякова А. и Разгуляева А. сейчас занимаются постижением кулинарной науки. Этот сложный процесс не был бы возможным без поддержки наставника — Гриневича А.В.

Девушки уже умеют эстетично сервировать стол и красиво складывать салфетки. Но их обучение еще не закончено: они должны, например, узнать определенный порядок действий персонажа — с момента встречи гостей и до их ухода. Студенткам предстоит также узнать правила и варианты подачи блюд и напитков. Кроме того, очень важен этикет.

Всего в кулинарном искусстве существует множество видов обслуживания: французский, английский, немецкий, русский, американский, шведский стол, клубный сервис, кейтеринг, и все эти виды придется изучить будущим участницам чемпионата.

Девушки отрабатывают свои умения, узнают о различных тонкостях и нюансах, внимательно слушают советы своего наставника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.