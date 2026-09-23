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В Раменском и Воскресенске с начала года убрали 241 аварийное дерево

Специалисты Виноградовского филиала «Мособллеса» с начала 2026 года убрали 241 аварийное дерево в Раменском и Воскресенске, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжается рубка аварийных деревьев. С начала года специалисты убрали 241 дерево.

Работы проводят в рамках государственного задания по результатам лесопатологических обследований. Основанием для них нередко становятся обращения граждан.

«Удаление аварийных деревьев помогает сделать пребывание в лесах безопаснее и предотвратить возможный ущерб жизни и здоровью граждан, государственному и частному имуществу», — отметил заместитель директора-лесничего Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Гордеев.

По его словам, работы также улучшают санитарное состояние лесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.