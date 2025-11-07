В Раменском готовятся к открытию зимнего спортивного сезона с катком

Зимний спортивный сезон в Раменском муниципальном округе официально откроется 1 декабря. Если позволят погодные условия, каток может заработать уже 15 ноября, сообщила председатель Комитета по спорту администрации округа Ольга Гончаренко, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Администрация округа совместно с парком разрабатывает праздничную программу мероприятия.

На предстоящий зимний сезон запланирован обширный календарь мероприятий. Для спортсменов пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Завьялова», посвященные советскому лыжнику, трехкратному призеру Олимпийских игр и чемпиону мира Александру Завьялову, кубки по хоккею и фигурному катанию. Для любителей автоспорта организуют Первенство Москвы и Московской области по зимнему автокроссу.

Жителей округа ждут различные мероприятия, среди которых мастер-классы на катках и детские соревнования «Ладушки-Оладушки».

«Если погода зимой опять не внесет свои коррективы, то в этом сезоне планируем провести Кубок Раменского муниципального округа по лыжным гонкам. Два этапа в деревне Чулково, один — в городе Раменское. Трасса в чаше Борисоглебского озера немного изменится в связи с проведением работ по благоустройству», — сообщила Ольга Гончаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.